A Norcia diverse scosse, tutte lievi

Molte scosse ma nessuna di particolare intensità nella zona di Norcia dopo che nella notte tra sabato e domenica è stato registrato un terremoto di magnitudo 4.1 nell'area tra Umbria, Marche e Lazio. E' quanto emerge dai dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Le scosse delle ultime ore hanno avuto una magnitudo massima che non ha superato i due gradi.

Stamani intanto Regione e Comune decideranno come procedere per le ulteriori verifiche sugli edifici privati che hanno riportato danni lievi in seguito al sisma del 2016 per accertare se abbiano registrato un aggravamento della situazione.