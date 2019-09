Sindaco Norcia,capire se danni aggravati

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 1 SET - "Adesso dovremo capire assieme all'Ufficio speciale per la ricostruzione e la Protezione civile come e se procedere alle verifiche di tutti gli edifici privati e pubblici già danneggiati dal sisma del 2016, così far valutare eventuali aggravamenti dei danni": è quanto ha detto all'ANSA il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, dopo la scossa di magnitudo 4.1 registrata nella notte con epicentro tra la città di San Benedetto e Arquata del Tronto.

"Teoricamente - ha spiegato il sindaco - con un evento sismico superiore a 4 gradi di magnitudo si dovrebbe procedere a nuove verifiche, ma attendiamo indicazioni più precise dalla a Protezione civile e comunque siamo in possesso di tutte le schede fatte delle case e degli altri immobili già danneggiati.

Quindi siamo in grado di fare i controlli mirati fin da subito".