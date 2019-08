FdI, grati a personale carcere Perugia

Visita al carcere di Perugia del senatore Franco Zaffini e del deputato Emanuele Prisco. Gli esponenti di Fratelli d'Italia hanno incontrato il comandante della polizia penitenziaria Fulvio Brillo e la direttrice Bernardina Di Mario esprimendo loro gratitudine per il modo in cui gli agenti hanno gestito la "rivolta" di alcuni detenuti nel reparto circondariale dove sono stati bruciati materassi, coperte e lenzuola.

Zaffini e Prisco si sono soffermati in particolare sui "problemi di organico" della polizia penitenziaria. "Allo stato - hanno affermato - per 342 detenuti nel braccio maschile, il 70 per cento extracomunitari e molti con problemi psichiatrici, e altre 58 donne in quello femminile, ci sono 226 agenti operativi e altri 22 che però sono distaccati in altre sedi. Con questi numeri è impossibile perfino organizzare tre turni da otto ore al giorno mentre invece con 294 agenti, per la tranquillità di tutti, si potrebbero ridurre a sei le ore di servizio disponendo quattro cambi".