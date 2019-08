Comitati post sisma incontreranno Conte

I comitati spontanei nati nel Centro Italia dopo il terremoto del 2016 saranno ricevuti lunedì mattina a Roma dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A darne notizia è il "Comitato rinascita Norcia", attraverso il suo portavoce Claudio Omero Marini.

Saranno 18 i comitati che incontreranno il premier dopo avere ripetutamente sollecitato di poter interloquire con Conte è rappresentagli tutte le problematiche che i territori del "cratere" si trovano a vivere dopo tre anni dalla prima scossa, a cominciare da "una ricostruzione di fatto non ancora avviata".

Il Comitato rinascita Norcia negli ultimi mesi ha dato vita alla protesta dei lenzuoli bianchi appesi a centinaia sui muri delle città per denunciare la sostanziale paralisi in cui si trovano i borghi dopo il sisma.