Terremoto, Alemanno ringrazia Berlusconi

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 AGO - "Grazie presidente Berlusconi per aver sollecitato il prossimo Governo alla ricostruzione del Centro Italia": è quanto afferma in una nota il sindaco di Norcia, ed esponente di Forza Italia, Nicola Alemanno. Il tema della ricostruzione post-sisma era stato sollevato da Berlusconi nel corso dell'incontro di stamani con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, nell'ambito delle consultazioni che si stanno susseguendo a Palazzo Chigi per la formazione del prossimo esecutivo.

"Berlusconi è stato tra i pochi, se non l'unico leader politico, che in questi giorni di caos istituzionale ha evidenziato come i ritardi accumulati in tre anni per la ricostruzione non siano più tollerabili, raccogliendo l'appello che i sindaci del cratere stanno rivolgendo al Governo da mesi, in tutti i tavoli istituzionali e attraverso l' Anci", ha aggiunto Alemanno.