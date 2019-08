Fora,grande valore del civismo in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - "L'importanza e il valore del civismo nella nostra regione è davvero grande. In questi anni, molto spesso hanno costituito una boccata d'aria fresca, oltre che pratiche di partecipazione di enorme rilevanza. Anche per questo desidero ringraziare il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, per avere rivolto, e nuovamente, anche lui, simbolo di un modello vincente, un forte richiamo ad una coalizione unita e pluralista, per essere davvero accanto agli umbri". Lo afferma Andrea Fora in una sua nota.

"Credo sia davvero arrivato il momento di confrontarci tutti insieme: energie civiche, politiche, associative per offrire alla comunità umbra il miglior progetto di governo possibile per i prossimi anni. Spero possiamo farlo al più presto possibile", afferma.

"Lavoro, ambiente, riequilibrio tra i diversi comprensori regionali, dove le sperequazioni di risorse, investimenti e rappresentanza - sostiene Fora - sono state per decenni il risultato di una pessima politica, saranno al centro del nostro progetto. Ma non posso non citare anche il determinante lavoro iniziato già da molto tempo dai sociali e civici di Umbria dei Territori, capaci di dare forma concreta ad un attivismo ben organizzato a livello regionale. Così come l'esperienza di Altra Umbria, portatrice di valori importanti e radicati nella nostra cultura. Insieme a loro, tutte le forme di partecipazione civica presente sul nostro territorio, anche piccole, magari meno strutturate ma non per questo meno rilevanti per le loro comunità di riferimento".