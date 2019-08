Documentario su riabilitazione Usl 2

(ANSA) - TERNI, 30 AGO - In questi giorni sono in corso le riprese televisive, nelle strutture del dipartimento di Riabilitazione dell'Azienda Usl Umbria 2 diretto dal dr. Mauro Zampolini, di un documentario che sarà trasmesso in diverse emittenti del digitale terrestre e della piattaforma satellitare Sky nel mese di novembre. "Scopo dell'iniziativa - spiega in una nota della Usl Umbria 2 il giornalista e conduttore del programma Roberto Mattioli che ha incontrato ed intervistato ieri il personale del servizio di Riabilitazione Intensiva e Territoriale della Domus Gratiae - è la divulgazione delle più moderne tecniche di cura, di pronto intervento e di riabilitazione neuromotoria che vedono l'Umbria all'avanguardia nel panorama nazionale".

Lo speciale televisivo ha per titolo "Sentieri di cura, viaggio attraverso le nuove tecniche della riabilitazione in Umbria", prevede interviste al personale medico e infermieristico, agli specialisti e ai tecnici di riabilitazione e interesserà diverse strutture dell'Azienda Usl Umbria 2.