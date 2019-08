Tre denunce per rapine avvenute a Terni

(ANSA) - TERNI, 29 AGO - Tre persone sono state denunciate dalla polizia, a Terni, in diverse operazioni, in seguito a due rapine avvenute nei giorni scorsi.

Si tratta di una coppia di italiani e di un gambiano. Uno dei due episodi era avvenuto lunedì sera ai danni di un uomo che si era appartato con una prostituta, ma, appena si era fermato, era arrivato un altro uomo un uomo che aveva iniziato a colpire con violenza i finestrini dell'auto e lo aveva derubato del portafoglio, mentre la prostituta si era impossessata dei suoi cellulari, fuggendo insieme al rapinatore. Grazie agli elementi raccolti, gli investigatori della polizia di Stato sono risaliti a una coppia di 38enni ternani, entrambi già indagati in passato.

E' un ragazzo del Gambia, di 22 anni, in provincia di Terni come richiedente asilo, il denunciato per l'altro episodio, il 22 agosto, quando, in sella alla sua bicicletta, si è avvicinato ad una prostituta in viale Brenta e le ha strappato la borsa, causandole anche una lieve ferita al braccio.