Sport, Avanti tutta days a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 29 AGO - L'appuntamento è alle ore 10 del 7 settembre a Pian di Massiano al Percorso Verde "Leonardo Cenci" per l'inaugurazione ufficiale della settima edizione degli "Avanti tutta days", la festa dello sport ideata e portata avanti dal nostro Leonardo Cenci come manifesto per la sua filosofia di vita all'insegna dello sport, della salute e della solidarietà.

Quanto allo sport, saranno presenti operatori qualificati di varie attività sportive e ricreative, con la possibilità di praticare le diverse discipline. Saranno 44 le attività da palco previste tra sabato e domenica, 30 le associazioni presenti.

L'edizione 2019, presentata alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Perugia Andrea Romizi, del professor Fausto Roila, primario dell'Oncologia dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia e di Federico Cenci, fratello di Leonardo.

Interventi anche dall'assessore allo Sport Clara Pastorelli e al Welfare Edi Cicchi. "Pieno sostegno" dal presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò.