Porzi, Umbria regione laboratorio

(ANSA) - PERUGIA, 29 AGO - "L'accordo tra Zingaretti e Di Maio a livello nazionale per la nascita di un Governo di Legislatura fondato su un accordo politico, apre uno scenario nuovo anche in Umbria che è la prima Regione dove si andrà a votare", così la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, che prosegue: "Questo impone l'immediata costituzione di un tavolo politico intorno al quale il M5s, i partiti, i movimenti civici e le forze storiche della coalizione si confrontino sui contenuti e sui programmi per la nascita di una esperienza politico-istituzionale di 'Regione-Laboratorio'".

"E' nostro dovere - continua Porzi - creare le giuste condizioni e dimostrare coraggio, superando presto le diffidenze e le reciproche riserve".