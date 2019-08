On. Prisco vicino ad agente sequestrato

(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - "Solidarietà e massima vicinanza, umana e professionale" è stata espressa dall'on. Emanuele Prisco, FdI, all'agente della polizia penitenziaria del carcere di Perugia tenuto in ostaggio per circa mezz'ora da due detenuti che lo hanno minacciato con una lametta al collo. "Episodi come questo non dovrebbero mai accadere perché lo Stato dovrebbe tutelare l'incolumità dei poliziotti penitenziari costretti ogni giorno a svolgere un super lavoro" ha affermato.

"Il ministero della Giustizia - ha sostenuto ancora l'on.

Prisco - dovrebbe dimostrarsi più sensibile rispetto alle esigenze degli agenti, che continuano ad essere troppo pochi per garantire l'ordine e la sicurezza dietro le sbarre. Soltanto la loro professionalità e il loro grande spirito di sacrificio evitano, ogni giorno, il verificarsi di eventi drammatici".

(ANSA).