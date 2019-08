Marchetti, inaccettabile sequestro agente

"Quanto accaduto al carcere di Capanne è inaccettabile. Incontrerò gli agenti aggrediti ai quali porterò di persona la mia solidarietà": così il vice presidente della Commissione Giustizia della Camera, on.

Riccardo Augusto Marchetti, Lega.

"Purtroppo con il nuovo Governo M5s e Pd che potrebbe nascere in questi giorni - afferma il parlamentare del Carroccio -, tutto il comparto sicurezza potrebbe subirne le conseguenze.

Oltre al decreto sicurezza che verrà smantellato in ogni sua parte a vantaggio di un'immigrazione incontrollata, anche il taser, che abbiamo richiesto a gran voce al ministro Bonafede per la polizia penitenziaria, potrebbe subire un arresto con migliaia di agenti che verranno dunque esposti ad un maggior pericolo. Del resto la storia parla chiaro per il Pd maggiori diritti per i detenuti meno per la polizia che in questo anno di Governo Lega - conclude l'on. Marchetti -, nonostante le diffidenze e gli ostacoli messi in campo dai grillini, molto risposte sono arrivate".