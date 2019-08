Mancini, solidarietà ad agente penitenziaria

Il capogruppo della Lega in assemblea legislativa Valerio Mancini esprime "piena solidarietà all'agente di polizia penitenziaria del carcere di Capanne a Perugia, picchiato, minacciato con una lametta alla gola e preso in ostaggio da tre detenuti stranieri". "Condanno fortemente questo grave episodio - afferma - che non può rimanere senza conseguenze".

"Purtroppo - evidenzia Mancini - eventi simili si ripetono in maniera sempre più frequente in Umbria come denunciato anche dal Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria). Servono quanto prima azioni decise e mirate a risolvere i problemi riguardanti il personale di polizia costretto a lavorare sottorganico e in mancanza di adeguate dotazioni durante i turni di lavoro massacranti. In questo quadro stride forte la responsabilità della Giunta Pd dell'Umbria per alcune scelte incomprensibili come quella di impegnare tempo e risorse in favore dei detenuti a discapito degli agenti e dei cittadini umbri".