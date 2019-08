Cocaina nascosta nell'auto, arrestato

(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - Aveva 55 grammi di cocaina nascosti in un sedile dell'auto che stava guidando, un uomo di origini albanesi, più volte indagato in passato, che è stato arrestato nella serata di ieri, dalla polizia stradale, in servizio di vigilanza lungo il raccordo Perugia-Bettolle.

La vettura, intestata a un'altra persona, italiana, è stata fermata per un controllo nei pressi di Piscille. Ciò che ha fatto insospettire i poliziotti è stata l'andatura irregolare durante la marcia del mezzo. Gli agenti hanno sequestrato, oltre alla sostanza stupefacente, anche l'autovettura, risultata, tra l'altro, sprovvista di copertura assicurativa ed il cellulare dell'uomo, utile per ulteriori indagini.

L'arresto è già stato convalidato e l'albanese è stato rinchiuso nel carcere di Capanne, in attesa del processo.