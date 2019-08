Allarme per giovane con arma giocattolo

Momenti di allarme, subito rientrato, stamani dopo che sulla scalinata del duomo di Perugia è stato notato un giovane con in mano un fucile, poi risultato una riproduzione dell'originale o giocattolo ma comunque non idoneo a sparare. E' intervenuta in forze la polizia che lo ha bloccato accertando che si trattava di una persona con problemi psichici.

L'area di piazza 4 Novembre è stata comunque interdetta al traffico e le persone presenti tenute al riparo. Sul posto sono giunte numerose volanti e gli agenti hanno bloccato il giovane, che era a Perugia con la famiglia. E' stato quindi condotto in questura e quanto successo è al vaglio degli investigatori. Così come accertamenti vengono svolti sul fucile per accertare se risponda alle normative.