Verini, Salvini da fatto 'salto' mojito-Sagrantino

"Matteo Salvini almeno da un punto di vista enogastronomico ha fatto un salto di qualità perché è passato dal mojito al Sagrantino di Montefalco": usa l'ironia l'on. Walter Verini, commissario umbro del Pd, per attaccare il leader della Lega. Lo fa accostando il cocktail, con il quale è stato fotografato al Papeete il vicepremier, e il celebre vino umbro prodotto nel comune di origine della senatrice Donatella Tesei, candidato in pectore del Carroccio alle prossime regionali. E a Montefalco il ministro dell'Interno è stato recentemente avvistato più volte per definire la strategia politica.

Verini ha definito Salvini "un grande leader da spiaggia".

"Politicamente - ha aggiunto - si è sgonfiato quel professionista della paura che era. Si è ridotto a mendicare un ritorno al Governo con Di Maio e i 5 stelle perché si è accorto del suo isolamento in Europa, dove a perso".