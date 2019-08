Sclerosi multipla, maratoneta a Gubbio

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 27 AGO - Marco Togni, il maratoneta volontario dell'Aism che sta attraversando a piedi l'Italia per far conoscere la sclerosi multipla, ha fatto tappa a Gubbio per un incontro nell'Auditorium dell'ospedale che ha coinvolto le amministrazioni comunali, la direzione medica del presidio ospedaliero e l'Aism (Associazione italiana sclerosi multipla).

L'evento ha fornito l'occasione per presentare i progetti messi in atto dall'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino per la sclerosi multipla. L'Aism avrà un punto di ascolto-informazione all'interno dell'ospedale condiviso con le altre associazioni.

Inoltre sono stati condivisi dei progetti con la direzione medica di presidio e l'unità di Neurologia, che ha attivato da circa un anno un ambulatorio dedicato alla Sma con presa in carico di circa 20 pazienti.