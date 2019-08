Riprende attività Scuola umbra pa

Riprende a settembre l'attività di formazione per i dipendenti pubblici della Scuola umbra di pubblica amministrazione. Che proporrà un programma ricco di corsi.

Saranno approfonditi diversi temi - riferisce Villa umbra -, dall'amministrazione patrimoniale a quella finanziaria, dalla gestione del personale all'attuazione del processo tributario telematico. Si comincerà il 4 settembre con una giornata gratuita di approfondimento sui principi per la corretta redazione degli atti amministrativi, che sarà aperta dall'amministratore unico della Scuola, Alberto Naticchioni.

Relatore dell'incontro denominato "Principi per la corretta redazione degli atti amministrativi" il Consigliere di Stato, Oberdan Forlenza.