Regionali, appello all'unità da Proietti

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 27 AGO - "Una coalizione larga, la più ampia possibile, che sia inclusiva di forze politiche e movimenti, partiti e associazioni. E' questo l'obiettivo da raggiungere in tempi brevissimi in vista delle prossime elezioni regionali. Occorre una grande nuova alleanza, un tavolo su cui elaborare un progetto comune e costruire candidature condivise".

E' l'appello del sindaco di Assisi, Stefania Proietti (centro sinistra).

"Non c'è più tempo da perdere - prosegue - bisogna uscire dai soliti tatticismi e affrontare subito il perimetro della coalizione, il programma e i nomi. E' l'unica strada per mettere le basi di un vero e innovativo modello di governo regionale, considerato che il vecchio centralismo è ormai superato mostrando tutte le sue criticità. Il mio vuole essere un appello a tutti coloro che hanno veramente a cuore le sorti delle nostre comunità, che vogliono sedersi attorno a un tavolo per preparare una piattaforma programmatica aperta alle migliori energie e competenze di questa regione".