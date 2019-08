Lega, ricostruzione sarà nostra priorità

"La ricostruzione deve essere prioritaria per la Regione. Sono passati tre anni dal terremoto e ancora in alcune zone non si è provveduto allo spostamento delle macerie, che rimangono così sotto gli occhi degli umbri a ricordare quotidianamente la tragedia del 2016": lo ha sottolineato il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Valerio Mancini.

"La Giunta che si insedierà dopo le imminenti elezioni, libera da poltronari riciclati della sinistra, avrà come priorità quella di agire in tutela dei cittadini: l'Umbria non può che ripartire dalla ricostruzione", ha affermato.

"Nel giugno scorso, a Castelluccio di Norcia - ha osservato Mancini - sono state inaugurate in pompa magna otto casette che ancora oggi sono però inagibili in quanto prive di allacci.

Secondo fonti locali, inoltre, nelle giornate di pioggia si verificherebbero infiltrazioni d'acqua in alcune strutture: i cittadini non hanno bisogno di passerelle ma di concretezza".