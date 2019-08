Sicurezza, aumentano controlli a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 26 AGO - Saranno "rafforzate le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità e di degrado" a Perugia: è quanto ha deciso il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Claudio Sgaraglia, che si è riunito per un articolato ed approfondito esame della situazione nel capoluogo umbro, con particolare attenzione al centro storico, anche a seguito degli episodi di microcriminalità verificatisi nei giorni scorsi in alcune vie dell'acropoli cittadina.

A tal fine, verranno immediatamente programmati capillari e costanti servizi straordinari di controllo del territorio, da parte di tutte le forze di polizia con il concorso della polizia provinciale e della polizia municipale, che interesseranno le aree ritenute maggiormente a rischio per quanto concerne soprattutto lo spaccio di sostanze stupefacenti.

A questi servizi, si accompagneranno mirati controlli di carattere amministrativo sugli esercizi commerciali.