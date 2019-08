Quintana per Norcia il 6 ottobre

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 26 AGO - La Quintana si coniuga con la solidarietà, a favore di Norcia, città colpita dal sisma tre anni fa e che non è riuscita ancora a risollevarsi: con questo spirito è nata l'idea di una edizione straordinaria della manifestazione, in programma il prossimo 6 ottobre (la Giostra della Rivincita si svolgerà il 15 settembre). Il Palio verrà realizzato dal pittore Luigi Frappi.

L'iniziativa è stata presentata stamani al Sacro convento di Assisi. Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa, ha sottolineato che "viviamo in un periodo difficile dal punto di vista sociale ed economico. I rapporti sociali si sono imbarbariti: c'è prima l'io e poi gli altri. La solidarietà, invece, smina il terreno. Bisogna pensare alla logica dello stare insieme". Per l'assessore Decio Barili, che ha anche la delega alla Quintana, l'edizione straordinaria del 6 ottobre "sarà un grande abbraccio dei quintanari a Norcia, simbolo di una città colpita dal sisma, Nel Dna dei quintanari c'è la condivisione".