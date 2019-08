Trionfo Merli e Osella al Trofeo Fagioli

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Successo "double face" per Christian Merli sull'Osella Fa30 Evo Zytek al 54° Trofeo Luigi Fagioli. Il trentino campione in carica ha vinto a Gubbio gara 1 sull'asciutto e gara 2 sul bagnato aggiudicandosi per la prima volta la classifica assoluta della classica cronoscalata umbra davanti alle Norma M20 Fc Zytek di Simone Faggioli e Denny Zardo. Il nono round del Campionato Italiano Velocità Montagna 2019 organizzato curando i minimi dettagli dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche ha emozionato fino alla fine vivendo una domenica ricca di sfide ravvicinate e spettacolo in una Gubbio "in bilico" tra sereno e sole al mattino e pioggia al pomeriggio, quando gara 2 è stata appunto disputata sul bagnato.

Organizzatori e direzione gara, guidata da Fabrizio Fondacci, hanno affrontato tutti gli imprevisti del meteo apportando le dovute "contromosse" e l'intero evento ha potuto concludersi regolarmente.