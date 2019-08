Todi Festival ricorda Carlo Delle Piane

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - "Nel giorno in cui apre la 33/a edizione di Todi Festival non possiamo che unirci al cordoglio per la scomparsa di Carlo Delle Piane. Un grande attore molto amato da tutti noi, capace di emozionare le tante platee che lo hanno visto protagonista indiscusso della vita culturale del Paese". Lo afferma in una nota il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano.