Regionali, Demos Umbria sostiene Fora

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - Nella sua ultima assemblea Democrazia Solidale-Demos Umbria ha scelto di sostenere la candidatura di Andrea Fora come presidente della Regione Umbria, alle regionali del prossimo 27 ottobre.

"Ci sembra il profilo più adatto per costruire una vera alternativa ad un centro-destra a trazione leghista - dice il coordinatore regionale Riccardo Vescovi in una nota - in quanto Andrea Fora ha le competenze e la credibilità per essere un ottimo Presidente della Regione, un'istituzione che vive un momento molto difficile. Crediamo, inoltre, che la sua figura possa essere rappresentativa di più mondi che in questo momento straordinario decidono di unirsi perché sappiamo che in ballo c'è il cuore di questa regione da sempre votata alla pace e all'accoglienza come le figure di San Francesco e Aldo Capitini esemplificano al meglio".