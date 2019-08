Oltre 500 domande forum economia Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - 'The Economy of Francesco' sbarca sui social network: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Flickr per rimanere sempre aggiornati sulla tre giorni, dedicata ai giovani, voluta da Papa Francesco. L'evento, che si terrà ad Assisi dal 26 al 28 marzo 2020, ha già ricevuto oltre 500 richieste di partecipazione da parte di imprenditori e studenti under 35 provenienti da oltre 45 paesi, tra cui Giappone, Angola, Brasile, Stati Uniti, Arabia Saudita, Portogallo e Cuba.

Il sito www.francescoeconomy.org ha raggiunto in pochi mesi 2.000 iscritti. In preparazione all'incontro internazionale di Assisi si terranno, in Italia e nel mondo, workshop, laboratori, seminari di studio e conferenze. Eventi promossi da università, aziende, reti imprenditoriali, organizzazioni, movimenti, associazioni per far emergere il pensiero e l'agire economico dei giovani in preparazione al 2020. Ad inizio settembre sarà la volta della città di San Francesco con "Percorsi Assisi", successivamente sarà il turno di Spagna e Camerun.