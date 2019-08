Marta Nizzo oro a World Transplant Games

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - Oro per Marta Nizzo che si è imposta nel torneo di tennis singolare femminile, fascia di età 30-39 anni, nella 22/a edizione dei World Transplant Games, in programma a Newcastle (Inghilterra) fino al prossimo 24 agosto.

La tennista tuderte ha superato il round robin (girone, ndr) battendo l'americana Hogwood e la tedesca Eckstein.

Per Marta questo non è il primo oro. Il primo titolo lo aveva vinto nel 2011 a Göteborg in Svezia, sempre in occasione dei World Transplant Games, sia nel singolare sia nel doppio femminile. Il secondo è arrivato nel 2017 a Malaga, in Spagna, dove aveva vinto l'oro mondiale nel singolare femminile ed il bronzo nel doppio misto.

"Sono rimasta commossa - ha detto Marta, secondo quanto riferisce una nota del Comitato paralimpico Umbria - quando ho visto persino le nazioni rimaste a guardare la partita a fare il tifo per me. Riconfermarsi non è mai semplice ma in campo, come dico sempre, scendiamo in due, io e il mio donatore, a cui dedico tutto soprattutto queste gioie".