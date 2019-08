Incontro Salvini-Tesei, avviato percorso

Il leader della Lega Matteo Salvini ha incontrato a Roma la senatrice Donatella Tesei per affrontare il tema della candidatura della presidente della Commissione Difesa di palazzo Madama alla presidenza della Regione Umbria. Secondo quanto ha appreso l'ANSA da fonti parlamentari del Carroccio, non è stata presa alcuna decisione definitiva ma è stato avviato un ragionamento sulla possibile candidatura.

Salvini e Tesei, che appare comunque orientata ad accettare la candidatura, si rivedranno nei prossimi giorni. E' possibile che a breve venga annunciata una decisione definitiva.

In Umbria la Lega si presenterà alle regionali con il centro destra. Il candidato presidente unitario sarà scelto, salvo sorprese dell'ultimo momento, tra la senatrice Tesei, Marco Squarta, indicato da Fratelli d'Italia, e Roberto Morroni, di FI.