Avevano 12 grammi cocaina, arrestati in due

Due albanesi incensurati, entrambi di 25 anni, sono stati arrestati a Perugia dai carabinieri che hanno loro sequestrato circa 12 grami di cocaina che erano in 17 involucri di cellophane termosaldati.

Il giudice monocratico, dopo avere convalidato l'arresto ne ha disposto l'espulsione dal territorio nazionale.

La droga - spiegano i militari - è stata recuperata nel corso di una perquisizione personale dei due giovani e di un'auto a loro in uso. I carabinieri della compagnia di Perugia hanno recuperato anche tre telefoni cellulari, utilizzati - in base agli accertamenti - per concordare appuntamenti con i clienti, e 130 euro, ritenuti provento dell'attività illecita.

L'operazione fa parte dell'attività antidroga messa in atto dai militari nel centro e alla periferia di Perugia.