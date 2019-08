Salta incontro Salvini-Tesei per Umbria

E' saltato per gli impegni legati alla crisi di Governo, l'incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e la senatrice Donatella Tesei sulla possibile candidatura di quest'ultima alle elezioni per la Regione Umbria.

I due potrebbero vedersi nei prossimi giorni.

La senatrice Tesei sarebbe comunque orientata a accettare la candidatura.

In Umbria il centro destra si presenterà unito alle prossime elezioni regionali. Quindi con un candidato unitario della coalizione. Che sarà scelto dai partiti, se non ci saranno novità dell'ultima ora, tra Tesei, proposta dalla Lega, Marco Squarta, indicato da Fratelli d'Italia, e Roberto Morroni, da FI.