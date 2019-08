FI, no a ticket Lega-FdI per presidenza Umbria

Forza Italia è contraria a un ticket Lega-FdI come candidatura del centro destra per la presidenza della Regione Umbria. E' quanto ha appreso l'ANSA da ambienti nazionali del partito.

Secondo Forza Italia una candidatura espressa dalla Lega per la guida dell'Umbria, Donatella Tesei, con un vice di Fratelli d'Italia, Marco Squarta, sposterebbe "troppo a destra" la coalizione. Finendo per "non intercettare" i voti del centro.

Per FI gli accordi all'interno del raggruppamento "escludono" anche la presenza di esponenti del nuovo movimento di Giovanni Toti.