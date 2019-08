Colpito da pugno, condizioni stabili

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Sono stabili le condizioni del settantunenne di Città di Castello ricoverato all'ospedale di Perugia con riserva di prognosi dopo essere stato colpito in volto da un pugno nei pressi di un locale pubblico di Città di Castello, forse per questioni legate al gioco delle carte. Il presunto aggressore, di 47 anni, anche lui tifernate è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali gravi.

L'uomo colpito - riferisce il Santa Maria della Misericordia - è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la stazionarietà del quadro clinico. Altri esami saranno ripetuti nei prossimi giorni. (ANSA).