Avanzano i lavori risanamento della E45

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sul tratto umbro della E45, previsti nell'ambito del piano di riqualificazione dell'itinerario E45-E55 Orte-Mestre, avviato dall'Anas a partire dal 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro, di cui 600 milioni in Umbria.

A Pierantonio (Perugia), da mercoledì 21 agosto il cantiere attualmente attivo sarà parzialmente rimosso. Sarà pertanto accorciato il tratto in cui si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata e sarà riaperto lo svincolo di Pierantonio per chi viaggia in direzione Roma. Contestualmente, per consentire l'avanzamento dei lavori, saranno chiuse le rampe di ingresso e uscita dello stesso svincolo per chi viaggia in direzione Cesena.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 31 agosto.