FdI preoccupata da ipotesi su fondi Tls

Il Coordinamento di Fratelli d'Italia tramite il portavoce Rosario Murro (delegato per il Sindaco di Spoleto per le aziende in crisi) dopo avere avuto colloquio con i referenti del Comitato dei lavoratori artisti e tecnici del Teatro lirico sperimentale e orchestra del Tls nonché con la stessa istituzione musicale spoletina esprime "enormi preoccupazioni" per il "ventilato taglio del contributo annuale anno 2019 (riferita alla Legge 17/04)".

Il coordinamento - si legge in una nota di Fratelli d'Italia - attende quindi un "riscontro urgente" da parte del presidente della Regione Fabio Paparelli e dell'assessore alla Cultura Fernanda Cecchini, ricordando che "dallo scorso anno il Teatro lirico sperimentale è alle prese con il ripiano del deficit pregresso, che egregiamente sta portando avanti grazie alla collaborazione di istituzioni pubbliche e private tra cui il Comune di Spoleto, scongiurando un eventuale grave danno futuro con il taglio della contribuzione".