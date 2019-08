Ancora lavori su tratto umbro E45

Avanzano i lavori di risanamento "profondo" della pavimentazione svolti dall'Anas sul tratto umbro della E45 nell'ambito del piano di riqualificazione dell'itinerario Orte-Mestre.

A Deruta, dopo la riapertura degli svincoli sud e centro, il cantiere procede verso nord. Dal 19 agosto, saranno chiusi gli svincoli di Deruta nord e Pontenuovo-Torgiano, in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Cesena. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Deruta sud. L'Anas ha spiegato che il completamento di questa fase è previsto per metà ottobre.

Dopo la riapertura dello svincolo di Marsciano-Collepepe, dal 20 agosto saranno provvisoriamente chiusi gli svincoli di Ripabianca e Casalina in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Marsciano-Collepepe. Il completamento dei lavori è previsto nella prima metà di ottobre.