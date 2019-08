Prorogato avviso per 700 punti wifi

È stato prorogato al 18 settembre l'avviso per l'attivazione di 700 punti wifi nei Comuni umbri della rete regionale #WifiUmbria.

Il progetto prevede la fornitura e installazione dei dispositivi di accesso wifi nei siti che verranno individuati dai Comuni in base alla maggior presenza di cittadini, turisti e studenti universitari. Tali impianti potranno essere collocati in spazi pubblici quali piazze, aree verdi, musei, biblioteche e altri luoghi di interesse aggregativo e turistico e garantiranno l'accesso libero e gratuito alla rete internet.

Il 26 luglio - ricorda la Regione - si è chiusa la prima fase di acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei primi Comuni aderenti all'avviso e sono state già avviate le attività che porteranno al dispiegamento degli apparati nei siti interessati.