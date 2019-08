Sempre aperto Cup ospedale Terni

L'Azienda ospedaliera di Terni ha comunicato che gli sportelli Cup dell'ospedale garantiranno la regolare attività durante tutta la settimana, compreso venerdì 16 e sabato 17 agosto.

Gli orari - riferisce il Santa Maria - saranno i soliti orari: per prenotazioni e pagamenti ticket dalle 7,30 alle 13 e dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 7,30 alle 12 il sabato; per attività libero-professionale dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì; per richiesta e ritiro cartelle cliniche e copie referti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 12.

Nella sola giornata di venerdì 16 agosto saranno invece chiusi al pubblico gli altri servizi amministrativi, anche se è comunque garantita l'attività di protocollo e, come sempre, la reperibilità degli uffici tecnici e informatici.