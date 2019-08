In due feriti per scontro su Terni-Rieti

Due giovani sono rimasti feriti, riportando diversi traumi, in un incidente stradale lungo la Terni-Rieti, in un tratto a due corsie, a poche centinaia di metri dal confine tra le due province.

L'auto sulla quale viaggiavano, una Fiat 600, si è scontrata con un camper con a bordo due persone. Oltre ai due ragazzi, estratti dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco di Terni, è stata soccorsa dal 118 anche una donna che viaggiava sull'autocaravan.

Sul posto anche la polizia locale, sempre di Terni, per i rilievi e regolare il traffico, rimasto a lungo bloccato in entrambe le direzioni.