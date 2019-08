Sport e vino con Sagrantino running

Un evento che mette insieme movimento ed enologia, sport e territorio. Si presenta così la prima edizione della 'Sagrantino running', una corsa tra i paesi, i filari, le cantine ed i paesaggi del Sagrantino che in questi giorni ha aperto le iscrizioni.

Due le gare competitive trail-running: trofeo Perticaia con una distanza lunga di 26 chilometri e quello Terre della Custodia per la gara più corta, di 13, con partenza da Montefalco, in programma domenica 3 novembre.

Ci sarà poi una la gara non competitiva denominata 'EnoGastroCamminata del Sagrantino' con partenza da Bevagna sabato 2 novembre.

Una due giorni quindi, con anche diverse attività collaterali, che toccherà Montefalco e Bevagna, ma pure i territori di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria.