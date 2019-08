Sindaco Norcia, la crisi ci preoccupa

"La crisi di Governo preoccupa molto. Ogni avvicendamento ha comportato ulteriori rallentamenti nella ricostruzione post terremoto": lo ha sottolineato il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Commentando con l'ANSA quanto sta accadendo a livello nazionale.

E sull'ipotesi se andare al voto subito o ad anno nuovo non ha avuto dubbi: "Meglio la soluzione più rapida, prima ricominciamo meglio è". "Magari - ha aggiunto - troveremo finalmente l'attenzione di cui non abbiamo fin qui potuto godere".

Sull'avvicendamento tra un governo e l'altro - nel post sisma si sono susseguiti tre presidenti del Consiglio, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte - il sindaco ha ricordato che "ogni passaggio ha creato mesi e mesi di fermo totale e un lentissimo riavvio con grandi difficoltà da parte dei territori colpiti nel trovare interlocutori in grado di far mantenere a Governo e Parlamento le azioni che dichiaravano necessarie dopo averci incontrato".