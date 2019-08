Nessun picco ricoveri caldo a Perugia

Nessun picco di ricoveri all'ospedale di Perugia per il caldo nella domenica di agosto più calda dell'anno che è trascorsa senza particolari emergenze su questo fronte.

Il Santa Maria della Misericordia riferisce infatti in una nota che "sta funzionando" il piano di prevenzione messo in atto che permette un afflusso "costante" di pazienti in ospedale anche per patologie non afferenti alle alte temperature. La conferma arriva anche dal numero di posti letto liberi nella struttura di Osservazione breve intensiva del pronto soccorso: quattro su una dotazione di dieci.

Nell'ultima settimana, i casi da sincope da calore sono stati tre - spiega Andrea Ceccagnoli, del servizio infermieristico del pronto soccorso di Perugia -, dei quali due codici verdi, riguardanti pazienti di 12 e 38 anni ed uno giallo assegnato ad un paziente di 79 anni. Tutti e tre si sono risulti con una osservazione in ospedale di un giorno.