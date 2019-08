In Umbria la giornata più calda anno

Oltre 40 gradi a Foligno, Marsciano e Massa Martana: è stata una domenica torrida in Umbria, con le temperature che hanno superato in tutte le città i 37-38 gradi con punte anche oltre. Stando alle rilevazioni del Centro funzionale della Protezione civile regionale, questa è stata finora la giornata più calda dell'estate.

A Perugia il termometro ha toccato i 38,5 gradi, a Terni 37,3.

Sul fronte delle previsioni meteo per lunedì il cielo si presenterà velato con le temperature che si manterranno sui valori odierni. Previsto un leggero calo per martedì 13 agosto.

Nessun picco di ricoveri per il caldo è stato comunque registrato all'ospedale del capoluogo umbro. (ANSA).