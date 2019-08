Ruba telefono e polizia lo arresta

Un tunisino di 31 anni è stato arrestato a Perugia dalla squadra volante della questura dopo avere sottratto il telefono cellulare a una ragazza avvicinata all'uscita da un supermercato con la scusa di chiederle una sigaretta. E' accusato di furto con destrezza.

L'uomo è stato rintracciato poco dopo dagli agenti che hanno recuperato e restituito il telefono alla proprietaria.

Il tunisino deve rispondere anche di ricettazione perché - riferisce la Questura - nel suo zaino sono state recuperate una carta di credito e un navigatore satellitare del quale non ha saputo dare spiegazioni.

In seguito alla convalida dell'arresto per furto con destrezza per il tunisino è stata disposta la custodia in carcere.