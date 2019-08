Festival "Figuratevi di essere bambini"

(ANSA) - PERUGIA, 9 AGO - E' stata presentata a Perugia, l'edizione 2019 del Festival, dedicato ai bambini e alle famiglie, "Figuratevi di essere bambini".

"Il fatto che stiamo presentando la 32/a edizione del festival - ha sottolineato l'assessore alla cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano - è la rappresentazione migliore di quanto sia longevo questo evento che ci accompagna da tempo ed al quale teniamo molto per diverse ragioni. La principale è che diffonde messaggi educativi importanti consentendo ai bambini di giocare e divertirsi in modo sano".

L'assessore ha ricordato che per la prima volta nella sua storia il Festival esce dalla città di Perugia per approdare in un'area segnata dalle ferite del terremoto come è quella della Valnerina: "Un viaggio ideale per lanciare un messaggio di grande rilievo, ossia per porre l'accento sull'importanza della ricostruzione in una parte della nostra regione di cui si è parlato tanto nell'imminenza del sisma ma che oggi rischia di essere dimenticata".