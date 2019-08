Voto per Regione su unica giornata

Si svolgeranno a turno unico (in una sola giornata di votazione, dalle 7 alle 23) e sulla base di un'unica circoscrizione elettorale regionale le elezioni del nuovo presidente della Regione. Il voto è in programma il 27 ottobre secondo quanto stabilisce il decreto numero 40 con il quale il presidente Fabio Paparelli ha fissato la consultazione e che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del 9 agosto.

A partire da lunedì 12 agosto - riferisce Palazzo Donini - tutta la documentazione di interesse pubblico che verrà man mano prodotta in materia di elezioni regionali sarà resa disponibile sul sito istituzionale della Giunta regionale. A tal fine l'Esecutivo ha istituito l'Ufficio elettorale regionale per la gestione del procedimento per le elezioni anticipate, "all'interno del quale sono garantite specifiche competenze e professionalità".