Ricci, verso voto Regione il 20 ottobre

E' sempre più probabile il 20 ottobre come data delle elezioni anticipate per la Regione. E' quanto emerge da una dichiarazione del consigliere Claudio Ricci che concorda su questa scadenza.

"Nella conferenza dei presidenti dei gruppi dell'Assemblea legislativa - afferma Ricci in una nota - avevamo concordato, in precedenza, il 24 o 17 novembre. Ora la data che sembra probabile, in itinere di decreto del presidente della Regione, è il 20 ottobre. Noi concordiamo".