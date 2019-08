Porzi a funerale Sironi, grave perdita

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 7 AGO - Comune di Assisi e Assemblea legislativa dell'Umbria si sono stretti attorno a Lucia Fiumi, la moglie, e ai familiari del regista Alberto Sironi, il cui funerale si è svolto stamani nella città di San Francesco. Il sindaco Stefania Proietti e la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, hanno preso la parola a fine cerimonia dall'altare.

"La nostra - ha detto il sindaco - è una parola di gratitudine ad Alberto che si è fatto uno di noi e ha donato a noi anche la sua arte. Grazie anche a Lucia, da moglie che sapeva tante cose non si è mai sottratta alle nostre richieste. Sapendo bene quello che ha fatto per queste nostre città non ci dimenticheremo di Alberto per quello che ha dato alle nostre terre".

"Un momento di grave perdita - ha affermato Porzi - e di vicinanza a Lucia e a tutta la famiglia. Alberto è stato presenza importante e colta per Assisi e per l'Umbria".

"È entrato in punta di piedi nelle nostre realtà. Un uomo buono, garbato - ha continuato la presidente Porzi - e che ci ha donato tanto. Ci uniamo al dolore dei suoi cari nella consapevolezza che la presenza di Alberto continuerà a vivere insieme a noi".