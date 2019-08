Umbra Baglioni 'migliore autrice' teatro

(ANSA) - PERUGIA, 6 AGO - Caroline Baglioni, attrice-drammaturga umbra, per la Biennale Teatro è la migliore autrice under 40. E tutto grazie ad una scrittura che sa raccontare bene il presente e con grande forza "emotiva ed evocativa". Dopo avere superato una selezione di 181 autori partecipanti, ed essere stato il suo testo tra quelli ammessi e proposti in lettura a Venezia durante il 47/o Festival Internazionale del Teatro, con una finale a tre alla fine l'ha spuntata lei.

Il Festival diretto da Antonio Latella e organizzato dalla Biennale di Veneziasi è svolto a Venezia dal 22 luglio al 5 agosto: 14 gli artisti in programma, ognuno con più titoli in una sorta di breve "biografia artistica"; 28 gli spettacoli con 23 novità, di cui 2 in prima europea e 6 in prima assoluta.

L'Umbria era presente con Caroline Baglioni, fra i tre autori in finale a Venezia per la Biennale College-Autori con un testo incentrato sul tema del crollo del Ponte Morandi a Genova.