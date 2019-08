Morto Locatelli,cordoglio card. Bassetti

(ANSA) - PERUGIA, 6 AGO - E' morto a Perugia il giornalista Francesco Locatelli, operatore dei media diocesani da oltre trent'anni. Era ricoverato dallo scorso 14 giugno all'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove poche settimane fa aveva ricevuto la visita del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, che Locatelli ha tante volte intervistato per l'emittente Umbria Radio. Il presule, che ha ricevuto la triste notizia al termine di un pellegrinaggio all'estero, nell'esprimere il suo profondo cordoglio per la perdita di Locatelli, ha detto di lui "ha tanto ricevuto dalla nostra Chiesa diocesana, ma ha anche tanto donato non solo per il servizio che ha prestato ai nostri media. E' stato un uomo generoso e un giornalista che amava questo suo lavoro, un esempio per molti". Sarà il cardinale Bassetti a presiedere le esequie, che si terranno nella chiesa dei Ss.

Andrea e Lucia in piazza Piccinino di Perugia, mercoledì 7 agosto, alle ore 17.