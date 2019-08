Conclusi lavori Anas tra Foligno-Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 6 AGO - L'Anas ha completato i lavori di manutenzione programmata per il risanamento profondo del piano viabile in alcuni tratti delle strade statali 75 "Centrale Umbra" e 3 "Flaminia", tra Foligno e Perugia. E' stato rimosso l'ultimo cantiere, tra gli svincoli di Rivotorto e Cannara. I lavori hanno riguardato la completa rimozione della vecchia pavimentazione e il rifacimento dell'intera sovrastruttura stradale fino agli strati profondi, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Tra Foligno e Perugia sono stati interessati dagli interventi lunghi tratti in località Ospedalicchio, Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Cannara e Foligno.

Gli interventi rientrano nell'opera di riqualificazione avviata da Anas a partire dal 2016 sulle strade statali umbre, per un investimento complessivo di 85 milioni di euro.